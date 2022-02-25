مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في القاهرة وعدد من المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
ينشر "الخليج 365" مواقيت الصلاة، اليوم الجمعة 25/2/2022، الموافق 24 رجب 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.
وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:
مواقيت الصلاة في القاهرة:
أذان الفجر 5:01 صباحًا
أذان الظهر 12:09 صباحاً
أذان العصر 3:23 مساءً
أذان المغرب 5:50 مساءً
أذان العشاء 7:07 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسكندرية:
موعد أذان الفجر 5:06 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:13 صباحاً
موعد أذان العصر 3:27 مساءً
موعد أذان المغرب 5:54 مساءً
موعد أذان العشاء 7:12 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:
موعد أذان الفجر 5:57 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:05 صباحاً
موعد أذان العصر 3:19 مساءً
موعد أذان المغرب 5:46 مساءً
موعد أذان العشاء 7:03 مساءً
مواقيت الصلاة في أسوان:
موعد أذان الفجر 4:54 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:03 صباحاً
موعد أذان العصر 3:21 مساءً
موعد أذان المغرب 5:49 مساءً
موعد أذان العشاء 7:02 مساءً