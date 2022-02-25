تقدير أممي: فرار ما يقدر بـ100 ألف شخص من أوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - جنيف - (د ب أ):

أفاد تقدير أولي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بفرار 100 ألف شخص بالفعل من أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية في جنيف، مساء يوم الخميس، أن المفوضية لا يمكنها تأكيد العدد الفعلي حتى الأن، ولكنها قالت هناك "تشريد كبير جدا" بشكل واضح داخل البلاد و بعض التحركات إلى وعبر الحدود.

وقالت رئيسة مولدوفا مايا ساندو عبر تغريدة مساء يوم الخميس إن أكثر من 4 آلاف شخص عبروا الحدود من أوكرانيا يوم الخميس.

وقالت إن الحكومة أقامت معسكرات استقبال بالقرب من بالانكا وأوكنيتا. وكتبت: "حدودنا مفتوحة للمواطنيين الأوكرانيين الذين يحتاجون إلى إقامة آمنة أو يريدون المرور عبرها".