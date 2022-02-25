في 3 مجالات.. اليابان تفرض عقوبات جديدة على روسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، صباح اليوم الجمعة، أن بلاده ستفرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب العملية العسكرية التي تجريها في أوكرانيا.

وقال كيشيدا في مؤتمر صحفي، تعليقًا على الغزو الروسي لأوكرانيا، إن اليابان ستفرض فورا عقوبات على روسيا في 3 مجالات منها القطاع المالي والعتاد العسكري والصادرات، مضيفًا إنه من المستحيل التنبؤ بتأثير الوضع في أوكرانيا على محادثات معاهدة السلام بين روسيا واليابان.

تعهد زعماء الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وتكتلات كالاتحاد الأوروبي والناتو بتشكيل جبهة موحدة ضد موسكو.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس إن حكومته تعتزم فرض عقوبات "قوية" تستهدف النظام المالي لروسيا وقطاعها التكنولوجي عبر فرض قيود على التصدير. كما أعلن بايدن في حديثه بالبيت الأبيض عن فرض عقوبات على مصرف "في تي بي"، ثاني أكبر بنك في روسيا.

وسيتم استبعاد البنك ومؤسسات ائتمانية روسية أخرى من السوق المالي الأمريكي ومن عمليات تتم بالدولار الأمريكي، وعملات أخرى. كما أعلن بايدن عزم حكومته نشر مزيد من القوات الأمريكية في ألمانيا.