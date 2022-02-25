زيلينسكي يكشف عن وجود “مجموعات تخريبية” روسية داخل العاصمة كييف

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 فبراير 2022 04:09 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 25 - فبراير - 2022 1:47 صباحًا

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عدد الضحايا الأوكرانيين في اليوم الأول من الغزو الروسي لبلاده.

وقال زيلينسكي في رسالة عبر الفيديو بثّت على الموقع الإلكتروني للرئاسة إنّ “137 من مواطنينا” قتلوا في الاجتياح الروسي، و316 آخرين أصيبوا بجروح في المعارك.

وتابع الرئيس الأوكراني أن بلاده “تُركت وحدها” في مواجهة روسيا، مضيفا أن “مجموعات تخريبية” روسية موجودة في العاصمة كييف.

وفي وقت سابق، أصدر الرئيس الأوكراني، مرسوما أعلن فيه التعبئة العامة للسكان، لمواجهة الغزو الروسي.

وقالت وكالة إنترفاكس أوكرانيا للأنباء الخميس، إن زيلينسكي وقع مرسوما بشأن التعبئة العامة للسكان في أعقاب الغزو الروسي.

وأضافت الوكالة، نقلا عن مرسوم على موقع الرئاسة، “إن التعبئة ستتم في غضون 90 يوما من دخول المرسوم حيز التنفيذ”.

وبعد تهديدات وسجالات على مدار عدة أيام بدأ الجيش الروسي، في الساعات الأولى من صباح الخميس، عملية عسكرية شاملة ضد أوكرانيا.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن بدء عملية عسكرية في منطقة دونباس الأوكرانية، داعيا الجيش الأوكراني إلى “إلقاء سلاحه”.

في المقابل، أعلن الرئيس الأوكراني، فرض الأحكام العرفية على جميع أراضي بلاده تزامنا مع العملية العسكرية الروسية ضد بلاده، مؤكدا تنفيذ موسكو ضربات صاروخية على البنية الأساسية وعلى حرس الحدود.

على الصعيد الدولي، صدرت إدانات وردود فعل غاضبة من الغرب والولايات المتحدة على الخطوة التي اتخذها بوتين وبدء العملية العسكرية.