بسبب دعمهم لروسيا.. عقوبات أميركية على 24 فردا وكيانا في بيلاروسيا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 فبراير 2022 04:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

أعلنت الولايات المتحدة عن فرض عقوبات على 24 فردا وكيانا في بيلاروسيا، بسبب دعمهم ومساعدتهم لموسكو في اجتياح أوكرانيا، وفق ما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، بعيد إعلان الرئيس جو بايدن عقوبات تستهدف روسيا.

وقالت الوزارة في بيان إن هذه العقوبات تستهدف مصارف وشركات دفاع وأمن ومسؤولين في مجال الدفاع في حكومة بيلاروس، إضافة إلى قريبين من الرئيس ألكسندر لوكاشنكو، وتطاول “قطاع الدفاع والمؤسسات المالية في بيلاروس، وهما مجالان ترتبط فيهما بيلاروس بعلاقات وثيقة مع روسيا”.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة ستكلف اقتصاد روسيا الكثير، ستشمل حظر 4 مصارف روسية جديدة، وستمنع أي استثمارات أميركية في روسيا، كما ستوقف أكثر من نصف صادرات التكنولوجيا لروسيا.

وجدد بايدن تأكيده أن أميركا ستدافع عن الحلفاء في الناتو لاسيما في شرق أوروبا، مشيرا إلى أن القوات الأميركية لم ولن تنخرط في أي عمل عسكري في أوكرانيا.

وأعلنت أوكرانيا أن قوات برية روسية دخلت صباح الخميس إلى أراضيها انطلاقا من جارتيها روسيا وبيلاروس.

وبحسب حرس الحدود الأوكرانيين، فقد دخلت وحدات عسكرية روسية إلى منطقة كييف من بيلاروس لقصف أهداف عسكرية بصواريخ غراد.