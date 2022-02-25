شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا: هجوم روسي بالبحر الأسود يودي بحياة 13 من حرس الحدود والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت أوكرانيا، مقتل 13 من قوات حرس الحدود التابعين لها، في هجوم شنه الجيش الروسي في البحر الأسود.

وبالأمس، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بدء عملية عسكرية في دونباس، قائلا إن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن ما يحدث الآن أمر اضطراري والغرب لم يترك لنا أي خيارات.

وأضاف بوتين، في كلمته في اجتماع مع رجال أعمال روس، أن روسيا ستبقى جزءا من الاقتصاد العالمي، والحكومة ستقدم كافة أشكال الدعم لقطاع الأعمال في روسيا، موضحا “أنهلا توجد طريقة للدفاع عن روسيا إلا بغزو أوكرانيا، وروسيا لا تريد تقويض النظام الاقتصادي العالمي الذي تنتمي إليه”.

من جهته، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء أمس الخميس، موافقة مجموعة السبع على رزمة عقوبات بحق روسيا.

كذلك أعلن بايدن، عن حزمة مدمرة من العقوبات ضد روسيا، وذلك عقب الهجوم الروسي على الأراضي الأوكرانية.