عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ردا على حرب أوكرانيا.. عقوبات أوروبية هائلة ضد روسيا

الجمعة 25 فبراير 2022

الخليج 365

وافق قادة الاتحاد الأوروبي في قمتهم الخميس، ببروكسل على فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، ردّاً على اجتياحها أوكرانيا.



العقوبات استهدفت قطاعات المال والطاقة والنقل، ومن المقرر أنّ تكون ذات "تداعيات" "هائلة وخطيرة"، بحسب قولهم.

وأورد بيان صادر عن قادة الاتحاد الأوروبي أنّه "بتنسيق وثيق مع شركاء وحلفاء" الاتحاد الأوروبي، ستشمل هذه التدابير أيضاً السلع ذات الاستخدام المزدوج (مدني وعسكري في آن واحد) وإصدار التأشيرات، من دون شرح مفصل للعقوبات.

وقالت الرئاسة الفرنسية "تم التفاوض حول هذه الوثيقة سابقا وتبنيها مع بداية (القمة).. بدأ الاجتماع لتوه والمشاورات مستمرة حول تفاصيل الدعم السياسي والاقتصادي والإنساني لأوكرانيا".

كذلك، يريد رؤساء الدول والحكومات في الاتحاد الأوروبي "أن يعدوا ويتبنوا في شكل عاجل، عقوبات اقتصادية وفردية إضافية" بحق بيلاروسيا المتهمة بالضلوع في اجتياح أوكرانيا.

وسبق أن فرض الأوروبيون عقوبات على بيلاروسيا إثر قمع حركة احتجاجية العام 2020، وبعد اتهام مينسك بالوقوف وراء تدفق كبير للاجئين على حدود دول بالاتحاد الأوروبي في 2021.

وأفادت مصادر اوروبية ودبلوماسية أنه لا توافق أوروبي حتى الآن على استبعاد روسيا من نظام سويفت للتبادل المصرفي، علما بأن كييف طالبت بهذا الأمر، لكن بعض الدول فضلت إبقائه لرزمة عقوبات مقبلة.