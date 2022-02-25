عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أوكرانيا تعلن حصيلة خسائرها في اليوم الأول للحرب

الجمعة 25 فبراير 2022

الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في كييف، الخميس، حصيلة ضحايا اليوم الأول للهجوم الروسي على أوكرانيا.



وقال وزير الصحة الأوكراني: "مقتل 57 شخصًا وإصابة 169 في اليوم الأول من الهجوم الروسي".

بعد تهديدات وسجالات على مدار عدة أيام بدأ الجيش الروسي، في الساعات الأولى من صباح الخميس، عملية عسكرية شاملة ضد أوكرانيا.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن بدء عملية عسكرية في منطقة دونباس الأوكرانية، داعيا الجيش الأوكراني إلى "إلقاء سلاحه".

وشدد بوتين على أن روسيا لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية، مؤكدا أن العملية المعلنة تستهدف "حماية دونباس".

في المقابل، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فرض الأحكام العرفية على جميع أراضي بلاده تزامنا مع العملية العسكرية الروسية ضد بلاده، مؤكدا تنفيذ موسكو ضربات صاروخية على البنية الأساسية وعلى حرس الحدود.

على الصعيد الدولي، صدرت إدانات وردود فعل غاضبة من الغرب والولايات المتحدة على الخطوة التي اتخذها بوتين وبدء العملية العسكرية.