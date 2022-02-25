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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الدفاع الروسية: قواتنا دمرت 74 منشأة عسكرية في أوكرانيا

الجمعة 25 فبراير 2022

الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، أن قواتها تمكنت من تدمير 74 منشأة عسكرية في أوكرانيا.



وقالت الوزارة، في بيان إن الضربات الروسية "أخرجت 74 منشأة عسكرية برية أوكرانية من الخدمة"، مشيرة إلى أن من بين المنشآت المستهدفة 11 مهبط طائرات.

وأضافت أن القوات الروسية دمرت أيضا 3 مراكز قيادة عمليات عسكرية أوكرانية.

وفي السياق، أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن القوات الروسية سيطرت على مطار عسكري على مشارف العاصمة الأوكرانية كييف، متعهدا باستعادته.

وقال زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو، إن القوات الروسية سيطرت على المطار لكن القوات الأوكرانية "صدت" إنزال مظليين في غوستوميل، حيث يقع المطار، و"تلقت الأمر بتدميرهم".

منشأة تشيرنوبل النووية

وكانت القوات الروسية قد أعلنت على منشأة تشيرنوبل النووية في أوكرانيا، فيما اعترف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن القوات الروسية احتلت مطارا عسكريا في ضواحي كييف.

وكانت شبكة التلفزة الأمريكية "سي إن إن"، أفادت الخميس، أن القوات الروسية سيطرت على مطار جوستوميل على بعد 25 كيلومترا من كييف عبر إنزال جوي.

وأضاف زيلينسكي أن روسيا شنت هجوما بريا وجويا وبحريا على جيشنا، مؤكدا أن الجيش يواصل التصدي للهجمات الروسية في مختلف المناطق.

وفي وقت سابق، أعلن حرس الحدود الأوكراني، الخميس، دخول القوات البرية الروسية إلى أوكرانيا. وقال مسؤولون بالحرس لاحقاً، إن الجيش الروسي يحاول اقتحام منطقة كييف.

وأضاف المسؤولون أن طائرات هليكوبتر روسية تهاجم مطار جوستوميل العسكري قرب كييف، وتحدثوا عن إسقاط 3 مروحيات روسية.

وقال قائد القوات الأوكرانية: "نخوض قتالا ضد قوات روسية عند مطار جوستوميل في كييف".

وأكد مسؤولو الحرس الأوكراني أن قوات روسية دخلت منطقة كييف من بيلاروسيا لتنفيذ هجوم بصواريخ غراد على أهداف عسكرية أوكرانية.

وتحدث الجيش الأوكراني عن تعرضه لقصف بـ 4 صواريخ باليستية انطلقت من بيلاروسيا.

ومن جانبها، أفادت روسيا أن حرس الحدود الأوكراني غادر كل مواقعه على حدودنا.

وأكدت الشرطة الأوكرانية أن روسيا شنت 203 هجمات منذ صباح الخميس، وأن القتال يدور على مختلف المحاور.

وفي وقت سابق الخميس، أكدت أوكرانيا دخول مركبات عسكرية روسية البلاد، قادمة من شبه جزيرة القرم.

وقالت إن روسيا تحرك عتادا عسكريا ومركبات عسكرية إليها قادمة من القرم، وتنفذ قصفا عبر البلاد وصولا إلى منطقة لفيف في غرب أوكرانيا.

وأوضحت قوات حرس الحدود الأوكرانية، في بيان، أن دبابات روسية ومعدات ثقيلة أخرى عبرت الحدود في مناطق شمالية عدة، وكذلك من شبه جزيرة القرم التي ضمها الكرملين في جنوب أوكرانيا.

وقال مسؤول أوكراني إن بلاده تواجه هجمات إلكترونية مستمرة بلا توقف.