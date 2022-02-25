شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير الحصول على المعاش أبرزها.. رئيس الهيئة يشرح للنواب خطوات تطوير مكاتب البريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفاصيل مهمة كشف عنها الدكتور شريف فاروق، رئيس هيئة البريد، خلال لقاءه لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، الأسبوع الجارى، حول تطوير ورفع كفاءه مكاتب البريد والخدمات التي تقدمها.

وفي هذا الصد، نسنعرض أبرز ما ذكرة رئيس هيئة البريد بشأن تطوير المكاتب والخدمات المقدمة للمواطنين علي مستوي الجمهورية :

1- يجرى العمل علي تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى والتي شملت رفع كفاءة وتطوير مكاتب البريد وتزويدها بالخدمات البنكية والشهر العقاري حتي يحصل كل مواطن علي جميع الخدمات بشكل لائق وميسر.

2- تم نشر خدمات الشهر العقاري في ( 111) مكتب بريد وجاري زيادة عدد المكاتب تباعا وذلك بالتنسيق بين الهيئة القومية للبريد ومصلحة الشهر العقاري.

3- تزويد المكاتب بعدد ( 1700 ) ماكينات صراف آلي ATM لسهولة صرف المعاشات الخاصة بالمواطنين دون الحاجة لتواجد المواطنين داخل الفروع وذلك للحد من التزاحم داخل المكاتب.