شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مئات الصواريخ تنهال على مدينة شرق أوكرانيا في لحظات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق لحظة سقوط مئات الصواريخ في لحظات على أطراف مدينة خاركوف شرقي أوكرانيا، في مشهد مروع.

وتعد مدينة خاركوف ثانى أكبر مدن أوكرانيا، شرقى البلاد.

يأتي هذا في الوقت الذي أفادت وسائل إعلام بسماع دوي انفجارات عنيفة في العاصمة الأوكرانية “كييف”.

وكانت وسائل إعلام أفادت بأن روسيا وجهت عدة ضربات صاروخية استهدفت العاصمة الأوكرانية “كييف”، وسط توقعات بفرض الجيش الروسي سيطرته عليها في وقت قريب.

وقصفت روسيا مدنا أوكرانية عدة بما فيها العاصمة كييف، في إطار العملية العسكرية التي أطلقتها ضد مناطق شرقي البلد الجار.

وشهدت عدة مدن منها “كييف” انفجارات متتالية، بالإضافة إلى مدن خاركوف، وكراماتورسك، وماريوبول، وميكولايف وأوديسا.