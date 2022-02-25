شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة البريطانية تنهي اجتماعا طارئا.. وجونسون: يوم أسود في تاريخ أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أنهت الحكومة البريطانية اجتماعا طارئا ضم لجنتي الدفاع والاستخبارات.

وقال رئيس وزراء البريطاني بوريس جونسون لأعضاء الحكومة إنه يوم أسود في تاريخ القارة الأوروبية.

وكان جونسون قد صرح أن العالم والتاريخ سيدينان ما قام به الرئيس بوتين، منوها أن بريطانيا ستقدم كل المساعدة الممكنة لأوكرانيا.

وصرح أيضا أن سنعمل على عزل البنوك الروسية عن بريطانيا.

وأضاف أننا سنفرض حظرا على تعاملات الشركات الروسية في بريطانيا، والعقوبات البريطانية ستطال بيلاروسيا لدورها في الغزو ضد أوكرانيا.