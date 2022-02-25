شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أوكرانيا يعلن عن حصيلة قتلى جيشه في اليوم الأول من الغزو الروسي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: أعلن الرئيس ​الأوكراني​ ​فلاديمير زيلينسكي​، أن “حصيلة اليوم الأول من ​الغزو الروسي​ هي 137 قتيلا ​أوكرانيا​”. وكان قد أعلن التلفزيون ​الأوكراني​ الرسمي، في وقت سابق من يوم الخميس، عن سقوط 57 ضحية و169 مصابا في اليوم الأول من ​الغزو الروسي​ للبلاد. تجدر الإشارة الى أنه أعلن الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، في ساعة مبكرة من صباح يوم الخميس، عن تنفيذ عملية عسكرية في إقليم ​دونباس​، شرقي ​أوكرانيا​، والذي يضم منطقي لوهانسك و​دونيتسك​. من جانبه، دعا الرئيس الأوكراني ​فولوديمير زيلينسكي​، ​مجلس الأمن​ الوطني والدفاع إلى إعلان الأحكام العرفية في البلاد للرد على “الغزو الروسي” لأوكرانيا. Related Posts:

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