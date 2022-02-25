شكرا لقرائتكم خبر عن هدية عاجلة من ملك المغرب لوالدي«الطفل ريان» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نقلت وسائل إعلام مغربية عن مصدر من عائلة الطفل ريان أن الملك محمد السادس أهدى والديه عمرة.

وبحسب صحيفة العمق المغربية، فإنه تم نقلهما مؤخرا إلى الرباط من أجل استكمال الإجراءات.

يأتي هذا بعد أسابيع على وفاة طفلهما ذي الخمس سنوات إثر سقوطه في بئر عميق وضيق قرب منزل الأسرة.

وأوضح المصدر أن سيارة تابعة للقصر الملكي قادمة من العاصمة الرباط، نقلت أمس الأول الأربعاء والدي ريان إلى الرباط من أجل استكمال الإجراءات لأداء مناسك العمرة.

وكان الطفل ريان، قد سقط في بئر ضيق بعمق 32 مترا قرب منزل أسرته قبل أسابيع.

وقد استغرقت عملية إنقاذه خمسة أيام للوصول إليه، لكن الموت كان أسرع منهم، إذ أخرجوه جثة هامدة.