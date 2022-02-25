شكرا لقرائتكم خبر عن أحدهما شبه مستحيل.. «بوتين» يعلن شرطين للتفاوض من أجل وقف الحرب على أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

بعد تصريحاته بأن الرئيس “بوتين” هو من يحدد مدة العملية الخاصة في أوكرانيا، وموعد انتهاءها، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن استعداد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للتفاوض مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال “بيسكوف” في بيان صحفي: إن “مفاوضات (بوتين) مع (زيلينسكي) ترتكز على ضمان أن يكون وضع أوكرانيا هو الحياد مع حلف الناتو، والوعد بعدم وجود أسلحة على أراضيها”، أي تكون دولة منزوعة السلاح، بحسب موقع “ريبيل نيوز”.

وأضاف المسؤول الروسي: أن “استسلام أوكرانيا سيمكن من نزع سلاحها، ويهدئ مخاوف روسيا بشأن التهديد الذي تشكله أوكرانيا على أمن دولتها وشعبها”.

وتابع “بيسكوف”: إن الرئيس الروسي سيحدد توقيت المفاوضات ، لكنه أشار إلى أن روسيا ستدخل في محادثات دبلوماسية فقط “إذا كانت القيادة الأوكرانية مستعدة للحديث عن ذلك”.

وكان “بيسكوف” قال : إن “الرئيس بوتين هو من يحدد مدة العملية الخاصة في أوكرانيا، وهذا يتوقف على مدى فعاليتها وجدواها”.

وأوضح بيسكوف، أن “الهدف من العملية العسكرية الروسية هو منع عسكرة أوكرانيا لأن هذا يشكل تهديدًا للشعب الروسي”.