شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الكونجرس الأمريكي: 600 مليون دولار لتسليح أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، مساء أمس الخميس، أن الكونجرس الأمريكي سيقدم 600 مليون دولار لتسليح أوكرانيا.
يأتي ذلك بالتزامن، مع إعلان مسؤول دفاعي أمريكي كبير أن الولايات المتحدة سترسل سبعة آلاف جندي إلى ألمانيا في الأيام المقبلة، للمساعدة في طمأنة حلفاء حلف شمال الأطلسي، والذين هم جزء من وحدة أكبر كانت قد وضعت بالفعل في حالة تأهب في وقت سابق من العام.
يذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن صباح أمس الخميس، بدء عملية عسكرية في دونباس، قائلا إن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن ما يحدث الآن أمر اضطراري والغرب لم يترك لنا أي خيارات.
وأضاف بوتين، في كلمته في اجتماع مع رجال أعمال روس، أن روسيا ستبقى جزءا من الاقتصاد العالمي، والحكومة ستقدم كافة أشكال الدعم لقطاع الأعمال في روسيا.
من جهته، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء أمس الخميس، موافقة مجموعة السبع على رزمة عقوبات بحق روسيا.
وفي وقت سابق، أعلن بايدن، عن حزمة مدمرة من العقوبات ضد روسيا، وذلك عقب الهجوم الروسي على الأراضي الأوكرانية.
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