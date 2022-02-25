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شكرا لقرائتكم خبر عن لا يرى إلا ألسنة النيران .. مشاهد مرعبة بمدينة سومي الأوكرانية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تصاعد ألسنة النيران بصورة مرعبة في مدينة سومي الأوكرانية.
ويظهر الفيديو أحد الأشخاص وهو على ما يبدو يدعو ويلهج بالدعاء، راجيا السلامة.
وعلق أحد نشطاء تويتر على الفيديو بالقول :” مدينة سومي الأوكرانية بالقرب من الحدود الشرقية.. مشاهد فظيعة.. وأنباء عن قتال عنيف مع الروس منذ ساعة”.
يأتي هذا عقب ما تم تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لمقطع فيديو أيضا، يوثق لحظة سقوط مئات الصواريخ في لحظات على أطراف مدينة خاركوف شرقي أوكرانيا، في مشهد مروع.
كما أفادت وسائل إعلام بسماع دوي انفجارات عنيفة في العاصمة الأوكرانية “كييف”.
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