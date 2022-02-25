شكرا لقرائتكم خبر عن أول فيديو لسيطرة روسيا على مطار قرب العاصمة الأوكرانية وسط تحليق مكثف للطائرات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشرت قناة الحدث، فيديو لسيطرة الجيش الروسي على مطار أنتونوف العسكري والذي يبعد 25 كيلومترا عن وسط العاصمة الأوكرانية، كييف. ويظهر في الفيديو تصاعد ألسنة الدخان من المطار وسط تحليق كثيف لطائرات هيليوكوبتر روسية. وأكدت شبكة CNN أن القوات التي تسيطر على المطار تحمل شعارا يحمل اللونين البرتقالي والأسود لتبين أنها قوات روسية. وأكد قائد الوحدة التي سيطرت على المطار أن معارك عنيفة اندلعت قرب المطار وأن الجيش الأوكراني يخطط لشن هجوم معاكس من أجل استعادة السيطرة على القاعدة العسكرية. Related Posts:

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