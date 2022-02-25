شكرا لقرائتكم خبر عن نيوزيلندا تعلن حظر السفر والتجارة مع روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا حظر السفر والتجارة مع روسيا.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، طالب باستبعاد روسيا من نظام سويفت، فيما لا تزال الدول الغربية، تبحث مقترح إمكانية استبعاد البنوك الروسية من نظام سويفت (Swift) المالي العالمي، والذي سيكون له تأثير هائل عليها.

ووصفها بعض الخبراء استبعاد روسيا، بأنها “قنبلة نووية” ستضرب الاقتصاد، وذلك على إثر العملية العسكرية التي شنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضد أوكرانيا.