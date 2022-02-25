شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل دعوى تطعن في قرار إعادة الترشيح لرئاسة العراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجَّلت المحكمة الاتحادية العراقية دعوى الطعن بقرار إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية إلى مطلع الشهر المقبل، من أجل التدقيق في الأدلة المقدمة من قبل المدعي والمدعى عليه. وبحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية «واع»، تضمنت الجلسة في تفصيلاتها مدعى عليه يحاول رد دعوى قدمتها أطراف تجد ثمة خروقات للدستور والقانون في مسألة إعادة فتح باب الترشيح لاختيار رئيس للجمهورية، وقالت المحكمة: يقول الأخير «إن الغرض من الدعوى إجبار الأطراف السياسية على احترام السياقات الدستورية وتجنب تخطيها مهما كانت الأسباب». وتضيف المحكمة الاتحادية: تجد الأطراف المدعية في تأجيل الدعوى لغاية الأول من الشهر المقبل ضرورة لتدقيق الدلالات المقدمة وتفحصها للخروج بقرار يضمن حماية الأعراف الدستورية وهو قرار سيكون ملزما لجميع الأطراف.

ولا تزال مسألة انتخاب رئيس الجمهورية معلقة تحت ضغوطات الكتل المتناحرة داخل البيت الكردي للظفر بالمنصب، وهي مسألة لن توضع لها الحلول دون اتفاق يضمن وضع حل للأمر وفقا لمراقبين.