شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تتهم إسرائيل بـ«الفصل العنصري» وتدعو لـ«إنهائه» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالب السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، مجلس الأمن الدولي بإنهاء التمييز الذي تفرضه إسرائيل على الفلسطينيين، بحسب قوله، واضعا كمامة سوداء كتب عليها بالإنجليزية «إنهاء الفصل العنصري».

ولفظ منصور كلمة «فصل عنصري» أكثر من 15 مرة خلال خطابه الذي ألقاه بمناسبة اجتماع شهري للمجلس حول الصراع في الشرق الأوسط. ولفت مقربون منه إلى أنها «المرة الأولى التي يكرس فيها خطابه لهذه المسألة».

ونقلت «فرانس برس» عن السفير الفلسطيني قوله في خطاب أمام الأمم المتحدة: «قد لا يكون المجلس جاهزا لاستخدام الكلمة، لكن الفصل العنصري هو الآن، ومنذ فترة، واقعنا». وأضاف: «قد تثير إسرائيل فضيحة من كلمة «فصل عنصري»، لكن يجب أن يغضب الجميع من هذه السياسة». وشدد منصور على أن «الإدانات وحدها لن تكون كافية لردع إسرائيل»، متابعا: «حان الوقت لترجمة الأقوال إلى أفعال لضمان الحماية لشعبنا الذي يعاني منذ زمن طويل» و«لإنهاء هذا الاحتلال غير الشرعي» و«الفصل العنصري».