شكرا لقرائتكم خبر عن نداء إنساني أممي لمساعدة اللاجئين بالسودان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسعى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وشركاؤها، لإطلاق نداء إنساني لمساعدة اللاجئين في السودان، وجمع نحو 517 مليون دولار لمساعدة نحو مليون لاجئ يعيشون في البلد العربي الواقع وسط القارة الأفريقية.

وبحسب ما نشره موقع صحيفة «التغيير» الإلكترونية، قال بيان أصدرته المفوضية، إنها أطلقت نداء بالتعاون مع 40 شريكا دوليا وإقليميا للحصول على 517 مليون دولار لمساعدة 925.000 لاجئ في السودان، لتلبية احتياجاتهم الأساسية وتعزيز الاعتماد على الذات.

ونوه إلى وجود آلاف اللاجئين في السودان، ما يقتضي حلولا دائمة، واعتماد خطة استجابة إنسانية فاعلة بين الجهات الإنسانية والإنمائية.

ويعتبر السودان ثاني أكبر دولة في أفريقيا في استضافة طالبي اللجوء، بحوالي 1.1 مليون شخص من جنوب السودان، أريتريا وإثيوبيا وأفريقيا الوسطى، تشاد وسوريا واليمن، مع عبور ما يقرب من 3500 جنوب سوداني في يناير الماضي من مجموع 800.000 فرد موجودين في البلاد منذ 2013.

وتزايدت منذ نوفمبر من العام 2020 أعداد الفارين من الحرب التي دارت في إقليمي تيغراي والأمهرة الإثيوبيين، ومنهما وصل إلى ولاية القضارف على حدود السودان الشرقية أكثر من 70 ألف لاجئ إثيوبي؛ هربا من الصراع بين الجيش الإثيوبي والمتمردين بجبهة التحرير الشعبية.

وقال ممثل المفوضية السامية للاجئين في السودان، اكسل بيشوب: إن الوثيقة التي تم تطويرها بالتعاون مع جميع الشركاء بما في ذلك معتمدية اللاجئين السودانية، تعطي الأولوية للحماية والمساعدات المنقذة للحياة لكل من اللاجئين الوافدين حديثا والذين يعيشون أوضاعا معقدة.

وأضاف: «ندعو المجتمع الدولي لدعم خطة الاستجابة التي تم إطلاقها حديثا، والتي توفر توجها إستراتيجيا لعمل متضافر لدعم اللاجئين».