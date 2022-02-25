عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بوتين: لم تكن هناك بدائل للعملية العسكرية في أوكرانيا

الجمعة 25 فبراير 2022

الخليج 365

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه لم تكن هناك بدائل للعملية العسكرية في أوكرانيا لأن وجود بلاده "كان على المحك".



جاء ذلك خلال حديث بوتين في اجتماع مع رجال أعمال روس لمناقشة التداعيات الاقتصادية للعملية العسكرية بأوكرانيا.

وأضاف: "روسيا لن تنغلق على نفسها وستظل جزءًا من الاقتصاد العالمي.. ولا ننوي الإضرار بالنظام العالمي لأننا جزء منه وأطراف فيه".

ولفت إلى أن موسكو ستعمل على اتخاذ التدابير اللازمة إذا اتخذت خطوات ضدها، مضيفا: "اضطررنا لهذه الإجراءات ولم تُترك لنا أي فرصة للقيام بغير ذلك".

وتابع: "جميع محاولاتنا لتغيير الوضع لم تكن مثمرة.. ولا ينبغي لشركائنا أن يدفعونا للخروج من النظام العالمي".

وتوالت الإدانات الدولية لـ"العملية العسكرية" الروسية في أوكرانيا والتي ترجمتها أوروبا باستدعاء سفير موسكو فيما أعلنت التشيك تعليق إصدار التأشيرات للروس.

والخميس، استدعى الاتحاد الأوروبي السفير الروسي لدى التكتل لإبلاغه بـ"إدانته الشديدة" للهجوم على أوكرانيا، وفق ما أعلن جهاز السياسة الخارجية للتكتل في بيان.

وأعلن الجيش الأوكراني، استمرار القتال للسيطرة على مطار غوستوميل العسكري قرب كييف، ووصول القوات الروسية قرب تشرنوبل.

وفي وقت سابق، كشفت روسيا عن أن القوات المحمولة جواً سيطرت على مطار أنتونوف الذي يبعد نحو 15 ميلا خارج العاصمة الاوكرانية كييف، إلا أن القوات الأوكرانية تشن هجوم مضاد لاستعادة السيطرة.

وحتى ظهر الخميس، أعلن الجيش الروسي أنه دمّر 74 منشأة عسكرية بينها 11 مهبط طائرات بأوكرانيا في إطار العملية العسكرية الجارية.