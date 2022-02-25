زيلينسكي: أوكرانيا "تُركت وحدها" في مواجهة روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - زيلينسكي: أوكرانيا تركت وحدها في مواجهة روسيا

الجمعة 25 فبراير 2022

الخليج 365

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فجر الجمعة، أنّ 137 أوكرانياً على الأقلّ قتلوا في اليوم الأول من الغزو الروسي لبلاده.



وقال زيلينسكي في رسالة عبر الفيديو بثّت على الموقع الإلكتروني للرئاسة إنّ "137 من مواطنينا" قتلوا في الاجتياح الروسي، و316 آخرين أصيبوا بجروح في المعارك.

وتابع الرئيس الأوكراني أن بلاده "تُركت وحدها" في مواجهة روسيا، مضيفا أن "مجموعات تخريبية" روسية موجودة في العاصمة كييف.

تعبئة عامة

وفي وقت سابق، أصدر الرئيس الأوكراني، مرسوما أعلن فيه التعبئة العامة للسكان، لمواجهة الغزو الروسي.

وقالت وكالة إنترفاكس أوكرانيا للأنباء الخميس، إن زيلينسكي وقع مرسوما بشأن التعبئة العامة للسكان في أعقاب الغزو الروسي.

وأضافت الوكالة، نقلا عن مرسوم على موقع الرئاسة، "إن التعبئة ستتم في غضون 90 يوما من دخول المرسوم حيز التنفيذ".