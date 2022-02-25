عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأمم المتحدة تكشف حصيلة النازحون واللاجئون في حرب أوكرانيا

الجمعة 25 فبراير 2022

الخليج 365

محصلة لافتة للنازحين داخليا والفارين خارج أوكرانيا باليوم الأول من الحرب الروسية، وسط مخاوف من ارتدادات إنسانية باهظة الثمن.



الأمم المتحدة أفادت الخميس، بأن نحو 100 ألف شخص نزحوا من منازلهم داخل أوكرانيا، فيما غادرها آلاف آخرون إلى الخارج، بسبب الهجوم العسكري الروسي.

وقالت شابيا مانتو، متحدثة باسم المفوضية العليا للاجئين في المنظمة الدولية: "لا نستطيع إلى الآن تأكيد الأرقام الدقيقة، ولكن من الواضح أن عمليات انتقال كبيرة سجلت داخل البلاد مع بعض الحركة عبر الحدود".

وأضافت في تصريحات لـ"فرانس برس": "نعتقد أن نحو 100 ألف شخص اضطروا إلى مغادرة منازلهم والنزوح داخل البلاد، وأن آلافاً عدة عبروا الحدود الدولية".

وفي وقت سابق، أعلن المفوض الأعلى للاجئين في الأمم المتحدة فيليبو غراندي تعزيز عمليات وقدرات مفوضية اللاجئين في أوكرانيا والدول المجاورة.

كما دعا حكومات الدول المجاورة لأوكرانيا إلى "إبقاء الحدود مفتوحة أمام الأفراد الذين يبحثون عن الأمن والحماية".

مناطق آمنة

وفي اليوم نفسه، أعلنت الأمم المتحدة أنها تقوم بتحريك موظفيها داخل أوكرانيا إلى أماكن آمنة، وذلك عقب الغزو الروسي.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن "جميع موظفي الأمم المتحدة بأوكرانيا في أمان ومحل اهتمام"، مشيرا إلى أن عددهم يبلغ نحو 1500 شخص.

وأضاف: "نقوم بنقل بعض العاملين وقد أصدرنا تعليمات للموظفين باتخاذ ما يلزم من احتياطات".

ولفت دوجاريك إلى أن "هناك مجموعة أساسية من الموظفين ذوي المهام الحساسة لا تزال تعمل في المناطق المحيطة بخط المواجهة".