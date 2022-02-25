عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الرئيس الأوكراني يعلن التعبئة العامة.. وأمريكا تحشد ضد روسيا

الجمعة 25 فبراير 2022

الخليج 365

أصدر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، مرسوما أعلن فيه التعبئة العامة للسكان، لمواجهة الغزو الروسي.



وقالت وكالة إنترفاكس أوكرانيا للأنباء الخميس، إن زيلينسكي وقع مرسوما بشأن التعبئة العامة للسكان في أعقاب الغزو الروسي.

وأضافت الوكالة، نقلا عن مرسوم على موقع الرئاسة، "إن التعبئة ستتم في غضون 90 يوما من دخول المرسوم حيز التنفيذ".

من ناحية أخرى، تكثف الولايات المتحدة الأمريكية تحركاتها من أجل دعم كييف خارجيا وداخليا، في الحرب التي تشنها موسكو حاليا.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن تحدث إلى نظيره الهندي سوبراهمانيام جايشانكار اليوم الخميس ودعا إلى "رد جماعي قوي" للتنديد بالغزو الروسي لأوكرانيا.

وأضافت الوزارة في بيان: "الوزير بلينكن شدد على أهمية الرد الجماعي القوي للتنديد بالغزو الروسي والدعوة إلى انسحاب فوري ووقف إطلاق النار".

على صعيد متصل، قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الخميس، إن المشرعين يريدون تزويد أوكرانيا بمبلغ 600 مليون دولار لشراء "أسلحة دفاعية فتاكة" للتصدي للهجوم الروسي.

وقالت في حديث إلى مراسلين في سان فرانسيسكو: "ما نفعله مع أوكرانيا هو ضمان أن نقدم لها مساعدة إنسانية لدعم الشعب، وكذلك أسلحة دفاعية فتاكة قيمتها 600 مليون دولار لخوض معركتهم بأنفسهم".