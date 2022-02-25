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البنتاجون: روسيا تعتزم الإطاحة بالحكومة الأوكرانية

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محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)

أعربت الحكومة الأمريكية عن اعتقادها بأن روسيا تعتزم الإطاحة بالحكومة في كييف كجزء من هجومها على أوكرانيا.

وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية الخميس: "إننا نقدر أن القوات الروسية لديها في الأساس كل النية للإطاحة بالحكومة وفرض أسلوبها الخاص في الحكم، وهو ما يفسر هذه التحركات المبكرة نحو كييف"، وفقا لبيان صادر عن البنتاجون.

وأضاف البيان أن الجيش الأوكراني يقاوم الجنود الروس.

وقال المسؤول إن القتال يدور في دائرة نصف قطرها حوالي 30 كيلومترا من العاصمة الأوكرانية كييف وحول مدينة خاركيف الرئيسية شرقي البلاد، على مقربة من الحدود الروسية، من بين أماكن أخرى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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