واشنطن تطرد المسؤول الثاني في السفارة الروسية

وأوضح المسؤول أنه تم إبلاغ سيرغي تريبلكوف الأربعاء بضرورة مغادرة الولايات المتحدة مع تصاعد التوتر بين البلدين بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
لكنه شدد على أن الطرد لا علاقة له بالغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال الكرملين إن طرد نائب مسؤول البعثة الأمريكية في روسيا بارت غورمان الذي أُعلن الأسبوع الماضي، جاء ردا على الإجراءات الأمريكية السابقة ضد دبلوماسيين روس في الولايات المتحدة.
واعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن "عمليات الطرد الجماعي للدبلوماسيين و+حرب التأشيرات+ المتصاعدة ليست خيارنا".
وأشار المسؤول في الخارجية الأمريكية إلى أن واشنطن تنتهج سياسة لا تسمح للدبلوماسيين الروس بالبقاء في الولايات المتحدة لأكثر من ثلاث سنوات.
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