قادة أوروبا يفرضون عقوبات هائلة على روسيا

وافق قادة الاتحاد الأوروبي في مستهل قمتهم أمس في بروكسل على فرض رزمة جديدة من العقوبات على روسيا، ردا على اجتياحها أوكرانيا، مستهدفين قطاعات المال والطاقة والنقل، ومؤكدين في بيان أنّ "تداعيات" هذه الإجراءات ستكون "هائلة وخطيرة".
وأورد البيان أنّه "بتنسيق وثيق مع شركاء وحلفاء" الاتحاد الاوروبي، ستشمل هذه التدابير ايضاً السلع ذات الاستخدام المزدوج (مدني وعسكري في آن واحد) وإصدار التأشيرات، في موازاة فرض عقوبات إضافية على بيلاروس المتهمة بالضلوع في العمليات الروسية في اوكرانيا.
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