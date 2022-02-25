ماكرون لبوتين.. عليك إيقاف الحرب على أوكرانيا “فوراً”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 فبراير 2022 01:09 صباحاً - منذ 34 دقيقة

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إلى وقف العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا على الفور، وذلك خلال اتصال هاتفي بين الزعيمين، وفق ما أعلن الإليزيه في بيان له.

وأضاف الإليزيه أن الاتصال تم “بالتشاور” مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الذي تحدث مع الرئيس الفرنسي بعد ظهر الخميس.

وتابع الإليزيه أن الاتصال الهاتفي تم فور وصول ماكرون إلى المجلس الأوروبي ، قبل قمة الاتحاد الأوروبي الطارئة، حيث أكد الرئيس الفرنسي لنظيره الروسي أن موسكو ستواجه “عقوبات هائلة”.

ومن جانبه، قال الكرملين إن بوتين وماكرون “تبادلا حديثا جادا وصريحا” حول الوضع في أوكرانيا، وقدم الرئيس الروسي “شرحا شاملا لأسباب وظروف قرار إجراء العملية العسكرية في أوكرانيا، وتم الاتفاق على التواصل”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في كلمة للشعب الروسي فجر اليوم إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا.

وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.