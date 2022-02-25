تحذير ألماني لروسيا.. الغرب كله سيبتعد عنكم وسننوع نظام الطاقة لدينا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 فبراير 2022 01:09 صباحاً - منذ 39 دقيقة

قال روبرت هابيك نائب المستشار الألماني إن هجوم روسيا على أوكرانيا “غير منطقي تماما”، وسوف يأتي بنتائج عكسية حيث سيتسبب في توقف الدول الغربية عن شراء الفحم والنفط والغاز الروسي.

وصرح هابيك وهو شخصية قوية في الحكومة الألمانية الجديدة وتشمل محفظته قضايا الاقتصاد والمناخ، بأن الأزمة ستشجع مستوردي الوقود الروسي على السعي إلى تحقيق استقلال الطاقة بتعزيز مصادرها المتجددة.

وقال لوكالة “أسوشيتد برس”: “من وجهة نظر عقلانية، هذا غير منطقي تماما. الغرب بالكامل سوف يبتعد عن روسيا.. سننوع نظام الطاقة لدينا.. لن نشتري الفحم والغاز الروسي بهذه الكميات في المستقبل”.

وتحصل ألمانيا حاليا على حوالي نصف احتياجاتها من الغاز الطبيعي والفحم من روسيا، وثلث نفطها.

ولطالما حذر حلفاء مثل الولايات المتحدة من أن الاعتماد الكبير لأكبر اقتصاد في أوروبا على واردات الطاقة الروسية يمثل مخاطرة استراتيجية نظرا للخلاف المتزايد مع موسكو.

وحتى وقت قريب أكد المسؤولون الألمان على أن روسيا أثبتت نفسها كمورد موثوق به، ودعموا إنشاء خط أنابيب غاز طبيعي جديد عبر بحر البلطيق، على الرغم من ضغوط الولايات المتحدة وحلفاء آخرين.