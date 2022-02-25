بالصور.. بوتين يستقدم كتيبة من مرتزقة الرئيس الشيشاني لغزو أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 فبراير 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 25 - فبراير - 2022 12:02 صباحًا

التقى الرئيس الشيشاني رمضان قديروف رئيس الحرس الوطني الروسي، فيكتور زولوتوف، وفق ما نشر مساعده عبر حسابه على إنستغرام، في إشارة إلى دخول قوات قديروف على خط الأزمة الأوكرانية.

وقد تداول ناشطون على وسائل التواصل صورا لعناصر تابعين لقديروف في مكان ما في غابة تقع بالقرب من كييف.

وقبل ساعات قليلة، صور سكان منطقة بيلغورود لقطات فيديو تظهر قوات كبيرة من الفوج 141 الآلي الخاص الذي يحمل اسم أحمد قديروف وهي تتحرك باتجاه الحدود الأوكرانية، وقد شوهدت قافلة كبيرة من المعدات العسكرية في إقليم بيلغورود ، على بعد بضعة كيلومترات من الحدود مع أوكرانيا.

وأكدت ناشطون اوكرانيون على وسائل التواصل، ان القافلة تشتمل على ناقلات جند مدرعة من طراز BTR-80 ، ومركبات مدرعة من طراز Tigr و Ural-VV ، بالإضافة إلى العديد من المعدات العسكرية الأخرى، وكان من الممكن التعرف على المركبات بالرموز المناسبة رغم عدم وجود بيانات رسمية عن نقل الوحدات في هذا الاتجاه.

لا يستبعد الخبراء إمكانية استخدام الفوج 141 الآلي الخاص المسمى على اسم أحمد قديروف لضمان الأمن ليس فقط على الحدود، ولكن أيضًا في أراضي الجمهوريات التي استقلت عن الاتحاد السوفياتي أيضاً.

وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها حققت “بنجاح” كل الأهداف المحددة في اليوم الأول من غزوها لأوكرانيا، حيث أسفرت عمليات قصف ومواجهات عن عشرات القتلى، بحسب السلطات الأوكرانية.