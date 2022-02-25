لودريان يحذر بوتين.. عليك أن تفهم أن الناتو “تحالف نووي”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 فبراير 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان الخميس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لضرورة أن يفهم أن حلف شمال الأطلسي هو تحالف نووي.

وردًا على سؤال حول ما “إذا كان تهديد بوتين بمثل هذه التبعات التي لم تواجهها من قبل في تاريخك يرقى إلى مستوى التهديد باستخدام الأسلحة النووية في الصراع الأوكراني”، قال لو دريان إنه مفهوم على هذا النحو.

ووصف جان إيف لودريان في لقاء مع قناة TF1 الفرنسية يوم الخميس الرئيس الروسي بأنه “ديكتاتور” وهدد بعقوبات اقتصادية ستضرب “قلب” روسيا.

وأضاف أنه حل أكثر “فعالية على المدى الطويل” من التدخل العسكري في أوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في كلمة للشعب الروسي فجر اليوم إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا.

وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.

يشار إلى الاتحاد الأوروبي أعلن عن فرض عقوبات جديدة “موجعة وواسعة النطاق” على روسيا، بسبب تصعيدها العسكري ضد أوكرانيا، تشمل قطاعات الطاقة والمالية والنقل، وتجميد الأصول الروسية في الاتحاد الأوروبي، وحظر دخول القطاعات الاقتصادية الروسية المهمة لمجالات التكنولوجيا الرئيسية، وأسواق المال الأوروبية.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، في بيان، أن الاتحاد الأوروبي لديه خطط طارئة من أجل استقبال اللاجئين النازحين بسبب “الغزو الروسي”، وذلك بحسب وكالة الأنباء الألمانية.