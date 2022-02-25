تحطم مقاتلة روسية من طراز سو-25 ومقتل طاقمها

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 فبراير 2022 01:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 24 - فبراير - 2022 10:23 مساءً

أعلنت السلطات الروسية عن تحطم طائرة نقل عسكرية ومقتل أفراد طاقمها، في خضم غزو عسكري روسي لأوكرانيا بدأ صباح الخميس.

وكان الجيش الروسي أعلن في وقت سابق من اليوم أيضا تحطم مقاتلة روسية من طراز سو-25 “نتيجة خطأ من الطيار” وقال إن الأخير قفز من الطائرة وهو “آمن وفي وحدته العسكرية”.

وكشف الجيش الروسي أنه دمّر 74 منشأة عسكرية بينها 11 مهبط طائرات في أوكرانيا حيث أطلقت موسكو صباحًا عملية عسكرية واسعة النطاق.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيغور كوناشينكوف “بعد ضربات القوات المسلّحة الروسية، باتت 74 منشأة عسكرية برّية تابعة للبنى التحتية العسكرية الأوكرانية خارج الخدمة. ويشمل ذلك 11 مهبط طائرات لسلاح الجوّ”.

كما أعلن تدمير “ثلاثة مقار قيادة وقاعدة بحرية أوكرانية و18 محطة رادار لأنظمة الدفاع الصاروخي الأوكرانية من طرازي إس-300 وبي يو كاي-ام1″، وكذلك “مروحية هجومية” و”أربع طائرات مسيّرة بيرقدار تي بي-2″ تركية الصنع.