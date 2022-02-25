شكرا لقرائتكم خبر عن أمن الدولة الأوكراني يحرق الوثائق السرية وسط العاصمة كييف لهذا السبب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قام جهاز أمن الدولة الأوكراني SSU بحرق الوثائق السرية بوسط العاصمة كييف خوفاً من وقوعها بيد الروس، كما طلب من المواطنين إطفاء المصابيح!

يذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن صباح أمس الخميس، بدء عملية عسكرية في دونباس، قائلا إن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن ما يحدث الآن أمر اضطراري والغرب لم يترك لنا أي خيارات.

وأضاف بوتين، في كلمته في اجتماع مع رجال أعمال روس، أن روسيا ستبقى جزءا من الاقتصاد العالمي، والحكومة ستقدم كافة أشكال الدعم لقطاع الأعمال في روسيا.

وتابع: “لا توجد طريقة للدفاع عن روسيا إلا بغزو أوكرانيا، وروسيا لا تريد تقويض النظام الاقتصادي العالمي الذي تنتمي إليه.

من جهته، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء أمس الخميس، موافقة مجموعة السبع على رزمة عقوبات بحق روسيا .

وفي وقت سابق، أعلن بايدن، عن حزمة مدمرة من العقوبات ضد روسيا، وذلك عقب الهجوم الروسي على الأراضي الأوكرانية.

وكتب بايدن على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: “التقيت هذا الصباح مع نظرائي في مجموعة السبع لمناقشة هجوم الرئيس بوتين غير المبرر على أوكرانيا”.