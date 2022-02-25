شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. القوات الأوكرانية تفجر جسرا لمنع تقدم الروس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، قيام القوات الأوكرانية تفجر جسرا في بلدة سينكوفو بالقرب من مدينة خاركوف لمنع تقدم القوات الروسية. وكانت الصحة الأوكرانية قد أعلنت عن سقوط 57 قتيلا حصيلة اليوم الأول من الهجوم الروسي. بينما أفادت الصحة العالمية أننا سنلجأ إلى صندوق الطوارئ لشراء معدات طبية عاجلة لأوكرانيا. Related Posts:

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. القوات الأوكرانية تفجر جسرا لمنع تقدم الروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.