شكرا لقرائتكم خبر عن «الخزانة الأمريكية» تفرض عقوبات على أفراد وكيانات في بيلاروسيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم عقوبات على 24 فرداً وكياناً بيلاروسياً بسبب دعم بلادهم وتسهيلها للهجوم على أوكرانيا.

وقالت في بيان صادر عن الوزارة: إن هذه العقوبات تركز على قطاع الدفاع والمؤسسات المالية في بيلاروسيا، وهما مجالان تتمتع فيهما بيلاروسيا بعلاقات وثيقة بشكل خاص مع روسيا، حيث أصبحت بيلاروسيا تعتمد بشكل متزايد على روسيا للحصول على الدعم الاقتصادي والسياسي والعسكري في السنوات الأخيرة.

وأضاف البيان: سيكون لإجراءات وزارة الخزانة المتعلقة بروسيا تأثيرات مهمة على المصب في بيلاروسيا، حيث يعتمد الاقتصاد البيلاروسي اعتماداً كبيراً على المؤسسات المالية الروسية الرئيسة والشركات التابعة لها. Related Posts:

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