شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصور.. بولندا تستقبل نازحين من أوكرانيا بعد فرارهم من الحرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت صور مباشرة من محطة قطار في بولندا استقبال نازحين من أوكرانيا، وكانت نُشرت مقاطع فيديوهات وصورا للحدود الغربية لأوكرانيا، بينت تجمعات لأوكرانيين قبيل عبورهم إلى الجارة الغربية.

وتستعد بولندا لتدفق المزيد من النازحين، وذلك بعد الهجوم العسكري الروسي الذي لاقى استهجانا واسعا من الغرب، فيما لا يعبأ الرئيس الروسي بأصوات الاستهجان ولا التنديد مواصلا حملته العسكرية على أوكرانيا.