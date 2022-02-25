اعتقال 600 شخص شاركوا بمسيرة في موسكو

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت شرطة موسكو اعتقال 600 شخص شاركوا في مسيرة غير مصرح بها في انتهاك للنظام العام، وسلامة المشاركين في المسيرة.



وقالت داخلية موسكو في بيانها: "اقتيد الموقوفون إلى أقسام الشرطة للتحقيق معهم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم". من جهتها، حذرت لجنة التحقيق الروسية ومكتب المدعي العام في موسكو المواطنين من المشاركة في فعاليات غير مصرح بها على خلفية الوضع السياسي المتوتر في الخارج.

وبدأت روسيا عملية عسكرية شاملة في الأراضي الأوكرانية، صباح اليوم الخميس، بعد وقت قصير من إعلان الرئيس فلاديمير بوتين عن ذلك.