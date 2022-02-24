شكرا لقرائتكم خبر عن سماع دوي انفجارات عنيفة تهز العاصمة الأوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أفادت وسائل إعلام بسماع دوي انفجارات عنيفة في العاصمة الأوكرانية “كييف”.

يأتي هذا بينما أعلنت وزارة الصحة في أوكرانيا، مقتل 57 شخصا وإصابة 169 آخرين حتى الآن بسبب الغزو الروسي.

وكانت وسائل إعلام أفادت بأن روسيا وجهت عدة ضربات صاروخية استهدفت العاصمة الأوكرانية “كييف”، وسط توقعات بفرض الجيش الروسي سيطرته عليها في وقت قريب.

وقصفت روسيا مدنا أوكرانية عدة بما فيها العاصمة كييف، في إطار العملية العسكرية التي أطلقتها ضد مناطق شرقي البلد الجار.

وشهدت عدة مدن منها “كييف” انفجارات متتالية، بالإضافة إلى مدن خاركوف، وكراماتورسك، وماريوبول، وميكولايف وأوديسا.

وفي وقت بدأ بعض السكان النزوح من كييف، لجأ آخرون إلى محطات المترو وملاجئ المنازل.

قال مسؤولون أمريكيون، إن القوات الروسية تتحرك نحو كييف وتستهدف السيطرة على التجمعات السكانية الرئيسية.