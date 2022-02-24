شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاغون: سنرسل 7 آلاف جندي إضافي إلى أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أنها سترسل 7 آلاف جندي أميركي إضافي إلى أوكرانيا.

وعلى أرض الواقع يترقب الجميع الرد الأمريكي، بعد أن هاجمت روسيا أوكرانيا بضربات صاروخية دمرت البنية التحتية العسكرية ومطارات ومنشآت وقواعد عسكرية.

فيما أكدت تقارير أمريكية، أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بكميات كبيرة من منظومة “جافلين” المحمولة المضادة للدبابات، للتصدي للغزو الروسي والقضاء على الدبابات والمدرعات الروسية.

من جانبه قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن عدد منظومات “جافلين” الصاروخية المضادة للدبابات في الجيش الأوكراني يزيد عمّا هو عليه في بعض بلدان الناتو.

مع ذلك فإن تلك المنظومة ليست بمنظومات رخيصة حيث يبلغ سعر منظومة واحدة تتضمن 6 صواريخ ما يزيد عن مليون دولار. ويعني ذلك أن “جافلين” هي من أغلى المنظومات المحمولة المضادة للدبابات في العالم.