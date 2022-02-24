شكرا لقرائتكم خبر عن قصف صاروخي يستهدف العاصمة «كييف» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

وجهت روسيا عدة ضربات صاروخية استهدفت العاصمة الأوكرانية “كييف”، وسط توقعات بفرض الجيش الروسي سيطرته عليها في وقت قريب.

وقصفت روسيا مدنا أوكرانية عدة بما فيها العاصمة كييف، في إطار العملية العسكرية التي أطلقتها ضد مناطق شرقي البلد الجار.

وشهدت عدة مدن منها “كييف” انفجارات متتالية، بالإضافة إلى مدن خاركوف، وكراماتورسك، وماريوبول، وميكولايف وأوديسا.

وفي وقت بدأ بعض السكان النزوح من كييف، لجأ آخرون إلى محطات المترو وملاجئ المنازل.

قال مسؤولون أمريكيون، إن القوات الروسية تتحرك نحو كييف وتستهدف السيطرة على التجمعات السكانية الرئيسية.

ووفقًا لما نشرته قناة “العربية”، توقع المسؤولين الأمريكيين سقوط كييف في أيدي القوات الروسية في غضون أيام قليلة

وفي السياق، أعلنت قوات حرس الحدود الأوكرانية، أن روسيا بدأت هجمة ضد بلادها من جهتي بيلاروسيا والقرم.

وأضافت، في بيان، أن القوات الروسية نفذت الهجوم من جهة حدود بيلاروسيا، بدعم ومساندة من قبل قوات الأخيرة.

من جهته، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فرض حالة الطوارئ في عموم البلاد.

وأضاف في مقطع مصور، أن الهجمات الروسية طالت البنية التحتية العسكرية لبلاده، فضلاً عن مواقع قوات حرس الحدود.

وأشار إلى وقوع انفجارات في العديد من المدن الأوكرانية بسبب العملية العسكرية الروسية.

ودعا الرئيس الأوكراني سكان بلاده إلى التزام الهدوء والبقاء في منازلهم.