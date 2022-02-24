شكرا لقرائتكم خبر عن تحطم طائرة نقل عسكرية فوق منطقة فورونيج الروسية ومقتل جميع من كانوا على متنها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

تحطمت طائرة نقل عسكرية فوق منطقة فورونيج الروسية ومقتل جميع من كانوا على متنها، وفقا لـ«العربية».

وقال مصدر عسكري روسي، إن تحطم طائرة النقل العسكرية بسبب خلل فني على الأرجح.

وفي سياق متصل؛ كان نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا عصر اليوم مقطع فيديو لسقوط مروحية روسية بصاروخ ستينغر.

وأظهر الفيديو سقوط المروحية الروسية بكامل ذخيرتها بعد إصابتها وتضررها بصاروخ ستينغر شرق أوكرانيا، وفق ما ذكره الناشطون.

يأتي هذا على خلفية إطلاق روسيا فجر اليوم عملية عسكرية، على الأراضي الأوكرانية من جميع الجهات بناءً على توجيهات الرئيس الروسي.

فيما أكدت تقارير أمريكية، أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بكميات كبيرة من منظومة “جافلين” المحمولة المضادة للدبابات، للتصدي للغزو الروسي والقضاء على الدبابات والمدرعات الروسية.

طائرة نقل عسكرية اثناء تجهيزها

طائرة نقل عسكرية قبل سقوطها