شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض : العقوبات التي سيعلن عنها بايدن ستراعي هذا الأمر والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف مسؤول في البيت الأبيض أن العقوبات التي سيعلن عنها بايدن تراعي الحاجة للحفاظ على استقرار أسواق الطاقة.
يأتي هذا في ظل كلمة مرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي تم تأجيلها وقتا إضافيا عن موعدها المقرر.
وكان مسؤولا أمريكيا قد أعلن قبل ساعات أن القوات الروسية تتقدم في أوكرانيا من 3 محاور.
وأضاف أن الهجوم الروسي بداية لغزو واسع النطاق لأوكرانيا.
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