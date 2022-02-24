شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط 20 مروحية روسية في مطار هوستوميل والمعركة لا تزال مستمرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

أعلنت وسائل إعلام أوكرانية عن هبوط 20 مروحية روسية في مطار هوستوميل قرب العاصمة الأوكرانية كييف.

وأكدت وسائل إعلام محلية أن المعركة لا تزال مستمرة في العاصمة كييف.

وكانت شبكة “CNN” نقلت صورا من مطار هوستوميل قرب العاصمة الأوكرانية كييف، حيث نفذت القوات الروسية إنزالا جويا، ويظهر جنود روس فى المشهد، وذلك وفق فيديو عرضته قناة العربية.

كما أعلن رئيس بلدية كييف أعلن فرض حظر التجول في العاصمة الأوكرانية.

يأتي هذا في الوقت الذي نشرت فيه وسائل إعلام مقطع فيديو وثقت من خلاله دخول قوات وأرتال عسكرية روسية إلى مدينة خاركييف بدون قتال.

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، أن العدوان الروسي على أوكرانيا هو الأخطر منذ الحرب العالمية الثانية، وذلك بعد ‏عدة ساعات من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صباح اليوم الخميس، عن عمل عسكري خاص في شرق أوكرانيا.‏

فيما صرح مسؤول أميريكي أن الهجوم الروسي بداية لغزو واسع النطاق لأوكرانيا.