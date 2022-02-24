شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أغرب ما فعله ضابط أوكراني مع أسرى الجيش الروسي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأغرب ما فعله ضابط أوكراني مع جنود من الجيش الروسي وقعوا أسرى لدى الجيش الأوكراني.

وفي الفيديو يقوم الضابط بوضع “سيجارة” في فم كل جندي روسي وهو موثق اليدين ويقوم بإشعالها لهما، حيث ظهر وهو يمر من امام كل جندي ويضع السيجارة له ويقوم بإشعالها.

فيما قال البعض أن إعطاء السيجارة وإشعالها لشخص له دلالة عند الروس وهي أنه يؤمنك على حياتك ولا يريد إيذائك، ما اعتبره البعض رسالة إلى روسيا.

ونشرت ‏وزارة الدفاع الأوكرانية، صوراً لجنود روس من اللواء الآلي 93 والوحدة العسكرية 91701 أسرتهم القوات الأوكرانية، أثناء محاولة اقتحام الحدود الأوكرانية.

ونشر حساب قناة الحدث صور الجنود حيث ظهر جنديين مرتدين زي الجيش الروسي ويبدو عليهم علامات الاعتداء.

وأفادت شبكة “سي إن إن” أن القوات الروسية سيطرت على مطار هوستوميل على بعد 25 كلم من كييف عبر إنزال جوي.

كما نقلت صورا من مطار هوستوميل قرب كييف حيث نفذت القوات الروسية إنزالا جويا.