شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء يلزم نجل «ميقاتي» برد هذه الأموال إلى خزينة الدولة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قرر المدعي العام لدى ديوان المحاسبة في لبنان، القاضي فوزي خميس، بوجوب إيقاف العمل بالآلية المعمول بها فحوصات الـ PCR للوافدين إلى لبنان براً وبحراً، لما تتضمنه من ثغرات وتعقيدات وشوائب ومخالفات قانونية ومالية وإلزام شركة “أريبا” (المملوكة لنجل رئيس الوزراء نجيب ميقاتي) إعادة الأموال إلى الخزينة اللبنانية بأسرع وقت ممكن.

ويأتي هذا بعد الضجّة التي أثارها موضوع فحوصات الـ PCR للوافدين إلى لبنان براً وبحراً وصدور قرار سابق عن النيابة العامة لدى ديوان المُحاسبة رقم 2 في 8/2/2022 فيما خصّ الأموال الناتجة عن فحوصات الـ PCR في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت وإعادتها إلى خزينة الدولة والجامعة اللبنانية.

وأصدر القاضي – حسب وسائل إعلام محلية- قراره في التحقيق في مصير الأموال الناتجة من الفحوصات في المطار وتحديد المسؤوليات في هذا الخصوص.