شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء يلزم نجل «ميقاتي» برد هذه الأموال إلى خزينة الدولة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قرر المدعي العام لدى ديوان المحاسبة في لبنان، القاضي فوزي خميس، بوجوب إيقاف العمل بالآلية المعمول بها فحوصات الـ PCR للوافدين إلى لبنان براً وبحراً، لما تتضمنه من ثغرات وتعقيدات وشوائب ومخالفات قانونية ومالية وإلزام شركة “أريبا” (المملوكة لنجل رئيس الوزراء نجيب ميقاتي) إعادة الأموال إلى الخزينة اللبنانية بأسرع وقت ممكن.
ويأتي هذا بعد الضجّة التي أثارها موضوع فحوصات الـ PCR للوافدين إلى لبنان براً وبحراً وصدور قرار سابق عن النيابة العامة لدى ديوان المُحاسبة رقم 2 في 8/2/2022 فيما خصّ الأموال الناتجة عن فحوصات الـ PCR في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت وإعادتها إلى خزينة الدولة والجامعة اللبنانية.
وأصدر القاضي – حسب وسائل إعلام محلية- قراره في التحقيق في مصير الأموال الناتجة من الفحوصات في المطار وتحديد المسؤوليات في هذا الخصوص.
Related Posts:
كانت هذه تفاصيل خبر القضاء يلزم نجل «ميقاتي» برد هذه الأموال إلى خزينة الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.