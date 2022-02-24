الارشيف / اخبار العالم

القوات الروسية تسيطر على جزيرة في البحر الأسود

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر القوات الروسية تسيطر على جزيرة في البحر الأسود والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن حرس الحدود الأوكراني فقدان السيطرة على جزيرة زمييني الأوكرانية في البحر الأسود التابعة إداريا لمقاطعة أوديسا جنوب البلاد، والقريبة من الحدود مع رومانيا.
وقال حرس الحدود في منشور على "فيسبوك": "حسب المعلومات المتوفرة جزيرة زمييني تم احتلالها".

وأضاف حرس الحدود أنه فقد الاتصال بالعسكريين وحراس الحدود الأوكرانيين على الجزيرة.

ولم تصدر وزارة الدفاع الروسية أي تعليق رسمي حول سيطرة القوات الروسية على الجزيرة المذكورة.


يشار إلى أن جزيرة زمييني (جزيرة العثبان) تقع في البحر الأسود على بعد 35 كيلومترا عن السواحل الأوكرانية، وحتى عام 2009 كان هناك جدل بين أوكرانيا ورومانيا حول السيادة عليها.

ويأتي ذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي انطلقت صباح الخميس 24 فبراير.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا