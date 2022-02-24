أوكرانيا لوكالة الطاقة الذرية: قوات مسلحة مجهولة استولت على محطة تشيرنوبيل النووية دون وقوع ضحايا أو خسائر

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، أنّ أوكرانيا أبلغت الوكالة بأن "قوات مسلحة مجهولة" استولت على محطة "تشيرنوبيل" للطاقة النووية، دون وقوع ضحايا أو خسائر.

وقال جروسي في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، مساء الخميس: "فيما يتعلق بالوضع في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية، أوكرانيا أبلغت الوكالة بأن قوات مسلحة مجهولة سيطرت على جميع المرافق الحكومية التابعة لمحطة تشيرنوبيل".

وأشار البيان إلى عدم وقوع أضرار أو مصابين في موقع الحادث.

وفي وقت سابق من اليوم، أكّدت الرئاسة الأوكرانية، ورئاسة الحكومة هناك، سقوط منشأة تشيرنوبل النووية بيد الجيش الروسي.

وكانت وزارة الداخلية الأوكرانية قد أفادت في وقت سابق، بأن معارك عنيفة دارت قرب منشأة تشيرنوبل النووية المغلقة.

وأعلن مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية أنتون جيراشتشينكو، أن ثمة معارك دائرة قرب منشأة نووية في تشيرنوبيل التي دخلت إليها القوات الروسية من أراضي بيلاروسيا.

وكتب جيراشتشينكو على تطبيق "تلجرام": "قوات الاحتلال دخلت من بيلاروس إلى منطقة محطة تشيرنوبيل.. عناصر الحرس الوطني الذين يحمون المنشأة، يتصدون بمقاومة شديدة".

واشتبكت القوات الأوكرانية مع القوات الروسية حول حدود أوكرانيا كلها تقريبا اليوم الخميس بعد أن شنت موسكو هجوما شاملا برا وبحرا وجوا، في أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن وشدد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن جميع محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف الناتو باءت بالفشل.

في غضون ذلك، نقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن القوات الروسية دمرت 83 هدفا على الأرض في أوكرانيا.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أنها أنجزت كل أهدافها المحددة ليوم الخميس.