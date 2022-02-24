مصر: لن نطالب أي سائح روسي أو أوكراني بالمغادرة بسبب انتهاء إقامته

الشارقة - اميمة ياسر - قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن وزارة السياحة وجهت كل الفنادق التي يقيم فيها سياح روسيين أو أوكرانيين باستمرار تقديم كل الخدمات لهؤلاء حال انتهت فترة إقامتهم.

وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «المصري أفندي»، الذي يقدمه محمد علي خير عبر فضائية «المحور»، مساء اليوم الخميس: «لن نطالب أحدا بالمغادرة بسبب انتهاء فترة إقامته»، ذاكرًا أن السفارة الأوكرانية في القاهرة على تواصل مع وزارة السياحة لسرعة حل هذا الأمر فور إعادة فتح الأجواء.

وأكد السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم تقديم كل الخدمات للسياح الأوكرانيين والروسيين مهما كانت عدد الأيام الإضافية التي سيقضيها زيادة عن برنامجه السياحي المقرر.